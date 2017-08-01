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С увеличением спроса на продовольственные продукты для вегетарианцев и веганов, уже в 15 магазинах Maxima Latvija созданы особые полки для веганских и вегетарианских продуктов.

До этого особые полки для вегетарианских и веганских продуктов были созданы в магазинах Maxima Latvija в Риге, на Улманя гатве, 88a, ул.Слокас, 115, а также в магазинах в центре столицы – на ул.Пулквежа Бриежа, 7, ул.Гертрудес, 33/35 и ул.Матиса, 23.

Эти продовольственные продукты для вегетарианцев и веганов доступны также в интернет-магазине e-maxima.lv.

Сейчас такие полки с продуктами для вегетарианцев и веганов созданы также в магазинах в Риге, на ул.Мукусалас, 73, Виенибас гатве, 113, ул.Бикерниеку, 143, ул.А.Сахарова, 20a, ул.Дзелзавас, 6a и ул.Деглава, 67.

Кроме того, эти продукты доступны в четырех магазинах за пределами столицы – в магазине в Елгаве, на ул.Ригас, 11a, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25, в магазине в Огре, на ул.Ригас, 23 и в открытом нынешним летом магазине Maxima XX в Марупе, на ул.Педедзес, 1.

“Хотя первоначально эти продукты были доступны только в двух магазинах и в интернет-магазине, к нам поступало множество позитивных отзывов, а также просьбы, чтобы такого рода полки были созданы и в других магазинах Maxima Latvija. Мы прислушались к предложениям наших клиентов, и сейчас особые полки с продуктами для вегетарианцев и веганов оборудованы уже в 15 магазинах”, – говорит коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

В ассортименте продуктов для вегетарианцев и веганов сейчас в 13 магазинах Maxima Latvija доступно 50 различных продуктов, а в магазинах в Риге, на Улманя гатве, 88a и ул.Слокас, 115 самый широкий ассортимент, и там доступно 68 различных продуктов, в том числе и пять различных мороженых для вегетарианцев, из которых два вида предназначены для веганов.

“Мы заметили, что в последнее время интерес к этим продуктам только возрастает. Для разнообразия питания и чтобы просто попробовать, их время от времени выбирают и те жители, в корзинах для покупок у которых есть и мясные продукты. Между тем, с началом сезона пикников, увеличиваются объемы продажи и семечек, и фасоли для бургеров, и наборов для барбекю, и всевозможных соусов. Однако среди самых популярных продуктов по-прежнему остаются соевые десерты и напитки, а в последние месяцы одним из самых популярных продуктов в данной категории стал веганский сыр”, – продолжает Троицын.

В 15 магазинах Maxima Latvija доступны различные соевые десерты, кремы, пирожные, соевые изделия, пшеничные наггеты, десерты и паштеты тофу, и напитки, сыры для вегетарианцев, масло для вегетарианцев, хумус, овощные бургеры и соусы.

Уже сообщалось, что с начала года, когда в крупнейших магазинах Maxima Latvija были созданы специальные полки с продуктами для вегетарианцев и веганов, спрос на эти продукты увеличился примерно на 15%.