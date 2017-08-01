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Фото/LTV7

В латвийской столице оборудован первый пляж, где люди с ограниченными возможностями могут полноценно отдохнуть. На Луцавсале установлены раздевалки, туалеты и специальные места, где можно заходить в воду, информирует портал rus.lsm.lv со ссылкой на LTV7.

"У нас есть хорошие коляски — специально предусмотренные для того, чтобы можно было попасть в воду. У нас есть очень хорошие качели, на которых можно покачаться на коляске. Есть место, где можно переодеться, есть туалет и, в принципе, ты чувствуешь себя, как все остальные — можешь отдохнуть на Луцавсале", — рассказал Ивар Балодис, руководитель общества инвалидов и их друзей APEIRONS.

Люди с ограниченными возможностями поддерживают идею такого пляжа, но отмечают, что требуются доработки: необходимо переделать раздевалки и обустроить специальный съезд к воде. Сейчас желающим искупаться нужно звонить спасателям полиции самоуправления и просить их помощи.