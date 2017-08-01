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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выплату финансового вознаграждения помогающим раскрыть преступления.

По мнению автора инициативы Артурса Иквилдса, людям, оказывающим существенную помощь в раскрытии преступлений, необходимо выплачивать вознаграждение. Такая практика существует в ряде европейских стран, в том числе в Германии и Голландии.

Эту идею положительно оценили в Госполиции, Полиции безопасности и в Управлении мест заключения.

Госполиция в целом поддерживает такую идею, однако подчеркивает, что согласно подсчетам в госбюджете на эти цели необходимо предусмотреть по меньшей мере 3 200 000 евро, что является существенной суммой. В связи с этим, необходимо сузить круг преступлений, за которые выплачивались бы вознаграждения.

Также и управление мест заключения считает, что данная инициатива с точки зрения предотвращения преступности расценивается позитивно. Одним из плюсов инициативы называется существенное содействие в расследовании тяжких преступлений, раскрыть которые порой очень сложно.

Полиция безопасности также положительно расценивает инициативу, так как она побудит общество быть более бдительным, сообщать о совершаемых преступлениях и быть социально ответственными, хотя это должно быть гражданским долгом каждого жителя.

Автор инициативы призывает установить вознаграждение за участие в предотвращении или раскрытии незначительного преступления в размере 50-100 евро, за преступления в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях в размере от 100 до 1000 eвро, а за раскрытие тяжких финансовых преступлений - до 5000 евро или выплачивать вознаграждение в процентах от суммы.

По мнению автора инициативы, наивно полагать, что в полиции, где работает 10 человек на тысячу жителей, они смогут что-то кардинально изменить. Поэтому в других странах Европы такая инициатива действует на практике.

"Эта система, конечно, не должна ограничиваться только хулиганством, ее необходимо внедрить во все спектры преступности", - поясняет Иквилдс.