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Прошедший июль в Латвии был самым прохладным июлем в 21-м веке и 24-м самым прохладным июлем с начала метеонаблюдений в 1924 году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в июле составила +16 градусов, и это на 1,4 градуса ниже нормы. Предыдущий прохладный июль был в 2004 году, когда средняя температура воздуха составляла +16,3 градуса. Самая высокая температура в июле составила +28,8 градуса и была зарегистрирована в последний день месяца в Даугавпилсе.

Самая низкая температура воздуха составила +3,2 градуса и была зарегистрирована 7 июля в Стенде. В целом в июле были побиты 18 и повторены четыре рекорда минимальной температуры воздуха.

Как отмечают синоптики, июль был уже четвертым месяцем подряд, когда температура воздуха в Латвии была ниже климатической нормы.