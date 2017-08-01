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В июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года оборот розничной торговли вырос на 3,1%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

Растущие расходы латвийцев говорят о том, что они чувствуют себя более стабильно в финансовом плане, пишет Diena ссылаясь на мнение банковских аналитиков.

Розничная торговля продовольственными товарами увеличилась на 1%, непродовольственными - на 4,7%. "Уровень безработицы продолжает сокращаться, увеличиваются доходы населения и растут зарплаты.

Достаток домохозяйств повышается, они могут позволить себе больше и становятся смелее в своих расходах, что отражается в показателях розничной торговли", - характеризует ситуацию экономист "Swedbank" Агнесе Буцениеце.

Оптимистично настроен также Минфин, который отмечает, что в ближайшие месяцы сохранятся хорошие предпосылки для роста розничной торговли, чему будут способствовать и рост зарплат, и снижение уровня безработицы.