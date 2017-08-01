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В Даугавпилсской думе в ходе проверки отдельных закупочных конкурсов, была констатирована пропажа документов, информировал на пресс-конференции председатель Даугавпилской думы Андрей Элксниньш.

Как рассказал мэр Даугавпилса, в конкурсе на поставку молочных продуктов для учебных учреждений, проводимом в конце 2016 года пропали закупочные документы. Сумма закупки составляла около 275 тысяч евро.

Пропажа документов предположительно связана с "неправильным" победителем - фирмой "Junona Bep", после чего была организована новая закупка в пользу фирмы "Latgales piens".

"Прежним руководством был проведен конкурс, с победителем подписан договор и начата поставка продуктов. Однако в последствие оригиналы документов были изъяты Янисом Лачплесисом и Петерисом Дзалбе у работников Управления образования. Больше этих документов никто не видел, и была проведена повторная закупка. В данном случае признаки коррупции и уничтожение документов очевидны", - уверен мэр.

По словам Элксниньша, все материалы переданы в KNAB. "Отмечу, что это не первый случай пропажи документов. Ранее они пропадали на Теплосетях," - рассказал Андрей Элксниньш.