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Нет смысла инвестировать в школы только ради того, чтобы их не закрывать, сказал сегодня министр образования и науки Карлис Шадурскис во время встречи с представителями Латвийского союза самоуправлений.

Он пояснил, что инвестиции в спортивные структуры или в другие сферы, что притормозить закрытие школ, будут напрасно потраченными деньгами, так как повышение качества образования детей можно добиться только лишь рационально используя ресурсы.

"Мы можем тратить миллионы, но качество будет ничтожным", - сказал министр, указал, что упорядочивание сети школ может быть одним из способов, как повысить качество образования.

Министр также считает, что нет смысла инвестировать в школы, в которых невозможно будет обеспечить достаточное количество учеников.

Как ранее сообщалось, разработанным Министерством образования и науки (МОН) критериям современной средней школы не соответствуют более 100 латвийских школ.

Как рассказал министр образования и науки Карлис Шадурскис, в интервью телеканалу LNT, например, в Риге имеется по крайней мере 40 средних школ, которые не соответствуют критериям, и часть из них должна быть объединена.

"Я понимаю, что эти решения не будут популярны, но нужно помнить о том, что все делается для того, чтобы сеть школ могла развиваться и предлагать качественное образование, тем самым показывая обществу, что публичное финансирование на образование расходуется целенаправленно", - сказал Шадурскис.

По мнению Шадурскиса, объединение школ с недостаточным количеством учеников - выгодно и учителям, и самоуправлениям. Это позволит увеличить зарплаты педагогам на 45%, а у самоуправлений высвободятся средства на программы образования по интересам.