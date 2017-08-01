Административный районный суд отклонил сегодня иск нескольких частных лиц и организации "Земля, народ, природа Латвии" против Кабинета министров с требованием коррекции решения правительства о расположении трассы железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщили в суде.

Соответствующее решение правительства утверждает расположение трассы в Латвии, в том числе участка B2-2, против которого раньше возражало самоуправление Салацгривы, призывая утвердить альтернативу C5.

Самоуправление возражало против варианта B2-2, так как он пересекает много сельскохозяйственных земель. Вариант C5 пролегает через охраняемые природные территории Natura 2000 и ранее был отклонен министерствами сообщения и охраны среды.

Правительство приняло вариант B2-2, поручив проконсультироваться с Еврокомиссией по варианту C5.

Суд констатировал, что цель истцов состоит в том, чтобы изменить решение правительства, а не отклонить его. Поэтому судья уточнила исковое заявление.

Рассмотрев процедуру оценки влияния на окружающую среду, суд пришел к выводу, что она соответствовала нормативным актам.

Государственное бюро по надзору за средой проанализировало важнейшие факторы, которые приведут к негативному влиянию, и выдвинуло условия его уменьшения или устранения.

Бюро пришло к выводу, что вариант С5 через охраняемые территории европейского значения недопустим по причине наличия альтернативы.

Суд в своем решении указал, что понимает опасения людей, но в данном случае приоритетны интересы охраны природы.

Решение можно оспорить в Административном окружном суде.

Как сообщила представитель общества "Земля, народ, природа Латвии" Вива Иевиня, исцы могут обжаловать решение Административного районного суда.

В течение этой или следующей недели общество на собрании решит, как действовать дальше. Необходимо также дождаться решения суда по делу о расположении Rail Baltica в Лимбажском, Салацгривском и Сейском краях, которое, как считает общество "Земля, народ, природа Латвии", может нанести вред окружающей среде, добавила Иевиня.