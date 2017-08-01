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В ночь на среду Латвию могут пересечь несколько опасных грозовых фронтов. Грозовые облака местами принесут ливневые дожди и порывистый ветер, возможна также буря, прогнозируют латвийские синоптики.

Европейский центр прогнозирования бурь включил в зону высокой степени риска западную часть Литвы, а в юго-западных регионах Латвии объявлено предупреждение второго уровня, тогда как на остальной части территории страны - первого уровня.

В Литве гидрометеорологический центр распространил официальное предупреждение о сильной грозе, в свою очередь Латвийский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в среду ожидаются грозовые ливни, местами они будут сопровождаться градом и порывистым ветром со скоростью 20 метров в секунду.

В ближайшие сутки будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов. Днем будет +20 +27 градусов, в Латгале до +31 градуса.

В Риге тоже ожидается гроза. Максимальная температура воздуха днем составит около +25 градуса.

Метеоролог Янис Траллис в своем микроблоге Twitter также предупреждает об опасных погодных условиях.

"Со вторника до вечера среды любое грозовое облако, которое расположится над Балтийскими странами, будет опасным. В регионе могут возникать смерчи (торнадо), прогнозируются также грозовые ливни и градом".