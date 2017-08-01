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Латвийские пожарные проводят своеобразную акцию - в перегруженных машинами дворах микрорайонов оставляют на лобовом стекле транспортных средств записку с призывом переместить машину. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал TV3.

Невнимательно припаркованная машина в случае пожара может парализовать работу спасателей и вызвать трагедию, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В 2006 году в Межапарке, на улице Мирдзас Кемпес произошел трагический пожар - не дождавшись спасателей, с 8-го этажа выпали пять членов одной семьи, четверо погибли, один мальчик выжил. В обществе тогда обвинили спасателей в промедлении, однако они не могли подъехать к дому, так как двор был заставлен машинами, отмечает телеканал.

Выяснилось, что спустя 11 лет после этого случая ничего не изменилось. Спасателям по-прежнему приходится бороться с владельцами автомобилей, мешающими работать. Отчасти ситуация связана с советскими проектами спальных районов - в то время никто не мог предположить, что машин станет так много, отмечает TV3.

"К сожалению, дороги во дворах насколько узкие, что наши машины там просто не проезжают. Эвакуацию машин мы не практикуем, стараемся объехать по газону, что не очень безопасно, или несем экипировку в руках, это занимает время, а оно в случае ЧП играет важную роль", - отметил представитель ГПСС Угис Вейш.

В Вентспилсе некоторых владельцев возмутила акция пожарных с листочками на лобовом стекле, другие отнеслись к ней с пониманием, сообщает телеканал.

Рижское самоуправление обещает помочь в решении этой проблемы, однако в возможностях оно ограничено. Главное препятствие - земля во внутренних дворах микрорайонов принадлежит частным лицам. Департамент сообщения Рижской думы ранее продемонстрировал карту с микрорайонами, в которых планируется расширить улицы, чтобы жителям было куда ставить машины.

В самоуправлении надеются, что инициативу подхватит частный сектор - например, в микрорайонах можно построить платные многоэтажные стоянки. Однако очевидно, что это случится нескоро, заключает TV3.

Ночью 6-го января 2006 года в Риге, в многоэтажном доме на улице Мирдзас Кемпес произошел пожар с трагическими последствиями. Пожар быстро распространился по трехкомнатной квартире на 8-м этаже. Спасаясь от огня, семья из пяти человек выпрыгнула из окна. Мужчина, женщина и один из сыновей погибли на месте. Двое детей — мальчик и девочка — в очень тяжелом состоянии были помещены в больницу, где девочка умерла.