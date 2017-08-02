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Многие русскоязычные жители Латвии намеренно используют русские названия улиц, районов и прочего вместо латышских, что по сути является продолжением советской оккупации Латвии. Такое мнение на страницах газеты Latvijas Avīze высказала журналист Даце Кокаревича.

««Sudrabkalns» - это «серебряная гора», но что такое «sudrabkalniņš»?», - такой разговор, недавно услышанный в общественном транспорте Риги пересказывает она.

Конечно, изучая язык, человеку может быть интересно переводить местные названия, но переводить «Sudrabkalniņš» - это совсем странно, считает автор. Это название остановки, которое пассажиры автобуса, следующего из центра в Иманту, слышат ежедневно. Сам Судрабкалниньш, расположенный между улицей Слокас и проспектом Курземес, является памятником воинам 6-го Рижского пехотного полка, который в 1919 году защитил Ригу от нападения войск Бермонта, напоминает автор LA.

Одно дело – употребление тех или иных слов в частной беседе, но совсем другое – публичное замещение слов, например, «Кукушкина гора» вместо Dzegužkalns или «Красная Двина» вместо Sarkandaugava, подчеркивает Кокаревича.

Она указывает на случаи, когда в газете «Вести сегодня» журналист назвал статью о празднике Лиго «Как отмечали праздник на Кукушкиной горе», а другая статья об общественном транспорте вышла с заголовком ««Гармошка» для Красной Двины». Латышское название районе не упоминается в статье ни разу, отмечает Кокаревича.

Такое поведение журналистов свидетельствует о последовательном нежелании принять латышскую культурную среду, а также о попытках повлиять на восприятие читателей и заявить – мы выражаем свою этническую идентичность, пишет журналист LA.

Социолингвисты много писали об использовании языка в политике и о том, что это эффективное средства для отделения единомышленников от врагов, пишет Кокаревича.

Лингвист Винета Пориня считает, что использование слов «Двина» вместо «Даугава», «Задвинье» вместо «Пардаугава», «Устьдвинск» вместо «Даугавгрива» и других - угрожает независимости Латвии.

«Это очередная попытка распространения русского языка и расширения российских границ. После оккупации Латвии молодая власть тоже быстро осуществила перевод местных слов, в том числе изменение названий улиц. Использование журналистами русифицированных латышских названий – это символический акт оккупации, который изначально влияет на восприятие человека», - приводит LA слова Порини.

По ее словам, двуязычие в обществе, начиная с образовательной системы, является дорогой к нестабильности и расколу среди жителей.