Гроза оставила без электричества тысячи домов, непогода сохранится (2)
Общество | 2 августа 2017 года, 07:19
Из-за грозы сегодня в 6:15 электроснабжение было нарушено примерно у десяти тысяч клиентов предприятия Sadales tīkls, свидетельствует карта аварийных отключений.
В 7 часов утра по всей стране было зарегистрировано 659 аварийных отключений, наибольший урон гроза причинила в Видземе и на севере Лагтале.
Наибольший урон гроза причинила в Видземе.
Перебои в электроснабжении могут быть вызваны и ударами молний, и сильными порывами ветра.
После шести часов утра грозовые ливни в основном идут на востоке страны.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что количество осадков сегодня местами может достичь 15-30 миллиметров, порывы ветра составят 15-19 метров в секунду, возможен град.
В 4 утра.. там такая дискотека была.. я резко проснулась и с трудом уснула..
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Мне показалось что 3 мировая началась, сначала бумкнуло и сигнализации закричали у машин и миллион молний сверкало в небе... бр...
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