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Из-за грозы сегодня в 6:15 электроснабжение было нарушено примерно у десяти тысяч клиентов предприятия Sadales tīkls, свидетельствует карта аварийных отключений.

В 7 часов утра по всей стране было зарегистрировано 659 аварийных отключений, наибольший урон гроза причинила в Видземе и на севере Лагтале.

Наибольший урон гроза причинила в Видземе.

Перебои в электроснабжении могут быть вызваны и ударами молний, и сильными порывами ветра.

После шести часов утра грозовые ливни в основном идут на востоке страны.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что количество осадков сегодня местами может достичь 15-30 миллиметров, порывы ветра составят 15-19 метров в секунду, возможен град.