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Скриншот с видео Tušti narvai

Негуманные условия содержания, теснота и кишащие паразитами куры – видео с шокирующими кадрами с литовских птицефабрик опубликовала литовская организация Tušti narvai («Пустые клетки»). В Латвии к видео привлекла внимание организация Dzīvnieku brīvība («Свобода животных») – ведь именно на показанных фермах производятся яйца для Rimi.

Утверждается, что съемка совсем свежая – лета этого года. Видео было снято тайком активистами организации Tušti narvai на фермах в поселках Каушенай (фирма Kaušėnų paukštynas) и Аусенишкес (фирма Vievio paukštynas).

На этих фермах кур содержат в клеточных батареях – небольших ячейках сидят сразу несколько кур. В Латвии яйца, произведенные таким способом, маркируются как «spostos dētas olas».

На опубликованных кадрах видно, как птицы в тесноте ходят друг другу по головам, на них почти нет оперения, видны признаки воспалений, а кожа несушек кишит паразитами. В таких условиях куры регулярно гибнут.

Особо отмечается, что из таких антисанитарных условий яйца немытыми попадают в магазины и к потребителям.

Две упомянутые птицефабрики производят яйца, которые продаются под брендом Rimi в одноименной сети супермаркетов. Представители Rimi Latvia пообещали разобраться в ситуации.

"Если опубликованные видеоматериалы об условиях содержания кур окажутся правдой, то для Rimi, как социально ответственного розничного торговца, они являются неприемлемыми. Мы проведем переговоры с нашим поставщиком, который производит яйца на одной из птицеферм, оценим ситуацию и проверим производственные условия", - пояснила представитель Rimi Latvia Инга Бите.

По словам представителя торговой сети, сейчас проверку на ферме проводит литовская Продовольственно-ветеринарная служба. И если на птицефермах обнаружится несоответствие условий содержания строгим регулам ЕС, предприятие сменит поставщиков продукции.

"Если у нас будут какие-то сигналы от ответственных ведомств Литвы о нарушениях, мы определенно пересмотрим наше сотрудничество с поставщиком", - сказала Инга Бите.

Mixnews связался с представителем одной из упомянутых в фильме птицефабрик - Kaušėnų paukštynas. Директор предприятия Юстинас Паулаускас заявил, что условия содержания кур на птицефабрике соответствует всем европейским стандартам, а видео является подделкой.

Тем временем латвийская организация Dzīvnieku brīvība опубликовала петицию и собирает подписи к призыву отказаться от продажи яиц, произведенных в клеточных батареях, который адресован Rimi Latvia.