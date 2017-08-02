В развитии ветряной энергии Латвия уступает Гватемале и Ямайке (1)
По показателям введения ветряной энергии Латвия пока значительно отстает от ведущих европейских стран, а также от соседних стран, сообщил член правления Латвийской ветроэнергетической ассоциации Том Набургс.
Последний обзор Всемирной ветроэнергетической ассоциации за 2016 год, обобщающий данные стран о росте ветроэнергетической отрасли, показывает, что в 2016 году Латвия по показателю мощности ветроэнергии (68 мегаватт) занимает 62-е место в мире (в 2015 году - 59-е). За год Латвию по этому показателю обогнали Гватемала, Швейцария и Ямайка.
Первое место в мире занимает Китай с 168 730 мегаватт, второе - США с 82 033 мегаватт, третье - Германия с 50 019 мегаватт.
Эстония в 2016 году произвела 310 мегаватт, Литва - 493 мегаватт ветроэнергии.
За последние пять лет в Латвии не было установлено ни одной новой единицы мощности производства ветроэнергии, то есть, роста не было.
В Эстонии годовой прирост составил 2,3%, в Литве - 16,2%. Самый большой в Европе прирост показала Финляндия - 53,1%.
Латвийская ветроэнергетическая ассоциация является членом Латвийской федерации возобновляемой энергии.
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И слава Богу.
У нас и так более чем достаточно электро-магнитных излучений.
Нам только новых реальных медицинских болезней и не хватало.