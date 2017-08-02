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Фото/Facebook/Imants Kaziļuns

В ночь с 1 на 2 августа по всей Латвии прошли грозовые бури, а в некоторых регионах даже выпал град. Пользователь Facebook Имантс Казилюнс на своей странице выложил фотографии, на которых запечатлел это проявление стихии.

Град выпал под Яунелгавой и внимание Имантса сразу привлек размер выпавших осадков. На снимках, выложенных мужчиной видны градины внушительных размеров. Для сравнения, Казилюнс даже положил одну из них на ложку.

Как ранее сообщалось, из-за шторма по всей Латвии прошли массовые сбои в подаче электричества. Из-за грозы сегодня в 6:15 электроснабжение было нарушено примерно у десяти тысяч клиентов предприятия Sadales tīkls, свидетельствует карта аварийных отключений.