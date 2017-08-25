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В связи с приостановкой деятельности самого популярного портала объявлений ss.lv, на латвийском рынке появилось большое количество новых досок объявлений. Доски объявлений часто используют онлайн-продавцы для продвижения своих товаров и услуг.

Также большинство продавцов в качестве платформы для рекламы используют социальные сети и сайты для публикации фотографий, которые предназначены совершенно для других целей.

Однако у данного подхода есть огромный минус: у потребителя практически нет возможности найти необходимый товар, существующие фильтры не работают, а также нет возможности найти и сравнить похожие товары. То есть, продавец опубликовал свой товар, но он быстро ушел по ленте вниз и потерялся. К тому же, продавцов и предложений очень много, и большинство товаров остаются незамеченными.

Именно поэтому появился проект Goodlook.lv - бесплатный сервис, где продавцы латвийского рынка могут открывать свои интернет-магазины. Это существенно облегчит покупателю поиск необходимых товаров или услуг, так как все предложения будут собраны в одном месте.

Удобный фильтр легко позволяет находить именно тот товар, который необходим покупателю. Продавец может и дальше рекламировать товары в социальных сетях, но при этом вести покупателя на свою личную страничку в Goodlook.lv где можно найти все предлагаемые товары или услуги.

Платформа устроена таким образом, что у продавца есть выбор - создать целый магазин или опубликовать одноразовое объявление. Сервис Goodlook.lv будет полезен не только продавцам, ведущим торговлю в интернете, но и магазинам, торгующим в оффлайне, особенно тем, у которых нет интернет-магазина или он очень сильно устарел.

Открывая свои магазины на ресурсе Goodlook.lv, продавцы представляют товары самым удобным для покупателя образом с подробным описанием, возможностью рекламы и аналитики, не тратя на это дополнительные средства. Управление своим магазином понятно на интуитивном уровне и не требует никаких особых знаний и навыков. Поэтому любой, даже неопытный интернет-пользователь легко сможет пользоваться платформой Goodlook.lv.

Проект Goodlook.lv не задумывался как доска объявлений, это совершенно новый сервис, который существенно отличается по своим возможностям и направлен на конкретную нишу. Сервис предназначен для продавцов одежды и аксессуаров, детских товаров, а также для мастеров, предлагающих услуги красоты.

Креативная концепция и разработка ресурса принадлежит веб-студии GOODTEC. Проект, которому нет аналогов на латвийском рынке, разрабатывался с учетом всех новых тенденций веб-разработки.

Так, очень тщательно продумывался и прорисовывался дизайнерами пользовательский интерфейс, платформа способна обеспечивать быструю работу сайта при любом количестве товаров, а также постоянно работает сервис технической поддержки, который готов оказать помощь при регистрации и добавлении товаров.

Goodlook.lv - молодой, но амбициозный интернет - проект, где каждый продавец найдет своего покупателя, а покупатель - свой товар.