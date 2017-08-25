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В связи с ремонтом в нескольких водопроводных узлах, в субботу, 26 августа планируются значительные перебои в водоснабжении в Вецмилгрависе, которые затронут 139 объектов этого района, в то время как на 197 объектах будет снижено давление воды. Подача воды в обычном режиме возобновится в воскресенье вечером. Полный список объектов, где будет нарушено водоснабжение, можно найти на сайте компании Rīgas ūdens.

Ремонтные работы коммуникационных узлов пройдут на перекрестах улицы Сниедзес и проспекта Вецакю, улиц Крейменю и Аугуста Домбровска, улиц Аугуста Домбровска и Балтасбазницас, Аугуста Домбровска и Скую, на улице Аугуста Домбровска, на улице Сниедзес.

Большая часть работ будет проходить в зеленой зоне, поэтому ограничения движения транспорта не предусмотрены. Замена водопровода необходима для повышения безопасности водоснабжения и снижения рисков аварий в Вецмилгрависе и его окрестностях.