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В Риге, на улице Кр. Валдемара устраняют последствия аварии водопровода. Отмечается, что ремонтные работы на перекрестке улиц Кр. Валдемара и бульвара Райня завершатся в понедельник, 28 августа, обещает предприятие Rīgas ūdens.

Канализационный провод будет меняться на участке длинной 10 метров от улицы Кр. Валдемара до основной школы Rīdze.

Водители транспортных средств с улицы Кр. Валдемара на бульвар Райня смогут поворачивать направо со средней полосы, так как правая сторона движения будет закрыта.

В связи с ликвидацией последствий аварии водопровода в Риге будут внесены изменения и в маршруты троллейбусов и автобусов. Изменения коснутся 13, 30 и 57 номеров автобуса, а также 12 троллейбуса.