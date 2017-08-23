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Директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Виллере сегодня подала заявление об уходе с должности. Свое решение уйти с должности объясняет тем, что служба развивается недостаточно быстро.

Причина ее ухода - желание идти вперед и реализовывать свои задачи.

"В СНМП я прошла путь от врача бригады до директора службы, пора идти вперед", - сказала Виллере.

Вместе с тем директор не скрывала, что работать в существующей системе здравоохранения очень трудно.

Отвечая на вопрос, не связан ли уход с должности с разногласиями с министром здравоохранения Андой Чакшей, Виллере сказала, что разногласиями это сложно назвать, но она хотела бы, чтобы служба развивалась более стремительно. Заступая на должность, она определила задачи, которые следует реализовать в течение года, но все двигалось вперед значительно медленнее.

Министр здравоохранения Анда Чакша сказала, что о желании Веллере уйти с поста директора СНМП узнала две недели назад. Они встретились и достигли соглашения, что трудовые отношения будут прекращены по обоюдному согласию сторон.

Чакша сказала, что ей неизвестна какая-либо "специфическая" причина, почему Виллере хочет покинуть пост. Работу Виллере она оценивает, как активную и достаточно успешную.

Пока и.о. директора СНМП будет заместитель Виллере по административным вопросам Илзе Биновска, а потом будут искать нового директора. "Это очень ответственный пост, важная служба, поэтому мы находимся в новой ситуации", - сказала министр.

Как сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс, министерство получило заявление об уходе от Сармите Виллере. Трудовые отношения будут расторгнуты по обоюдному согласию сторон на основании заявления Виллере.

Пока в Минздраве не знают, как будут искать нового директора СНМП, но обычно это делается двумя способами – организуя конкурс на должность или путем назначения другого сотрудника с соответствующей квалификацией.

В должности директора СНМП Виллере работала с 5 февраля 2016 года. До того, как занять эту должность, она была и.о. директора СНМП и руководила Медицинским центром катастроф.

Виллере является врачом-педиатром и сертифицированным врачом неотложной помощи, ее трудовой стаж составляет почти 30 лет и связан с обеспечением и организацией неотложной медицинской помощи вне больницы.

Весной этого года Сармите Виллере побывала в гостях программы "Личное утро" на радио Baltkom.