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Ситуация в Даугавпилсской думе была ожидаемой, но никто не предполагал, что все произойдет так стремительно, сказал в интервью Latvijas Avīze социолог Даугавпилского Университета Дмитрий Олехнович. По его словам, ситуация сложилась довольно неприятная, но, надо надеяться, что не произойдет трагедии, подобно той, что случилась с вице-мэром Даугавпилса Григорием Немцовым - в 2010 году политик был застрелен, а убийцу так и не нашли.

"Несмотря на то, что первые неофициальные сигналы о ситуации в думе Даугавпилса появились еще на прошлой неделе и можно было ожидать что-то подобного, но трудно было предположить, что все произойдет так быстро. Для меня лично такое стремительное развитие событий стало сюрпризом", - сказал социолог.

По словам Олехновича, сейчас ситуация такова, что ее развитие не может предугадать никто.

"Насколько я могу судить из закулисных разговоров приближенных к даугавпилсским политикам лицам, даже им трудно предугадать, про произойдет дальше. в шахматах это называется "цугцванг", когда любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции и может только усугубить кризис", - сказал социолог.

Олехнович надеется, что борьба за власть в Даугавпилсе не приведет к трагедии, произошедшей в 2010 году, когда был убит двумя выстрелами в голову вице-мэр Григорий Немцов.

"Единственное надеюсь, что не случится такого, как 16 апреля 2010 года с вице-мэром Даугавпилса Григорием Немцовым [Причины его убийства до сих пор не установлены]. Но ситуация неприятная", - указал Олехнович.

По его словам Рихарду Эйгимсу все равно, с кем работать и так было всегда.

"Эйгимсу все равно с кем сотрудничать, так как программа партии для него не значит ничего. Так с ним было всегда. Сейчас раскол происходит не только в коалиции, но и в рядах "Нашей партии" самого Эйгимса". Его многолетняя единомышленница Ливия Янковска высказалась, что останется в коалиции. В нынешней ситуации Эйгимсу было бы неприятно потерять поддержку Янковской, так как горожане ее уважают", - указал Олехнович.

Также социолог назвал ошибки, допущенные нынешним мэром Даугавпилса Андреем Элксныньшем.

"Предыдущий мэр Лачплесис был профессиональным политиком, городским мэром - технократом. Стиль руководства Элксниньша, когда он быстро и порой брутально сменил на должностях людей Лачплесиса на своих ставленников, было его ошибкой. Конечно же, это привело к недовольству. Элксниньшу надо признать, что именно он допустил этот кризис. У Лачплесиса была поддержка горожан и так унизительно в отношении него действовать со стороны Элксниньша было ошибкой", - сказал социолог.

По словам Олехновича, если бы к власти в городе пришел Рихард Эйгимс, то он бы к этому относился отрицательно.

"Я достаточно тщательно следил за политической карьерой Эйгимса и могу сказать, что ему присущ диктаторский стиль работы. К тому же, ни для кого не секрет, его знания государственного языка отнюдь не блестящи. Кроме того, у него очень слабая команда. Если ему не удастся уговорить Янковску, то очень сложно сказать, что будет с популярностью "Нашей партии" дальше", - указал Олехнович.

Также он указал, что еще неделю-полторы новости из Даугавпилса будут находится на первом месте.

"Думаю, это дело не только местного масштаба. Тут надо смотреть глубже. Нельзя исключать рижский фактор. Если уж несколькими днями ранее Союз "зеленых" и крестьян вызывал Лачплесиса и Эйгимса на переговоры в Ригу, то там было что-то интересное. Но надо еще подождать, так как информации об этом слишком мало. Думаю, новости из Даугавпилса будут еще полторы недели на первых полосах", - указал Олехнович.

Напомним, как на пресс-конференции мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"), коалиция в Даугавпилсской думе работала и будет работать до тех пор, сколько позволит ситуация.

По его словам, коалицию покинули три, а не четыре депутата "Нашей партии". Ливия Янковска осталась в коалиции с "Согласием". Элксниньш считает, что вышедшим из коалиции депутатам понадобится время, чтобы осознать свой выбор.

Элксниньш предполагает, что причиной демарша мог послужить его разговор с представителем "Нашей партии" Рихардом Эйгимсом, состоявшийся во вторник. Депутат сделал Элксниньшу несколько предложений, которые вызвали у Элксниньша недоверие. Что это были за предложения, Элксниньш не сказал, так как не хочет "стирать грязное белье на публике".

Как сообщалось, представитель "Нашей партии", депутат Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс заявил в среду, 23 августа на пресс-конференции, что выходит из коалиции с "Согласием", чтобы сотрудничать с Латгальской партией, возглавляемой бывшим мэром города Янисом Лачплесисом.

"Нашу партию" представляют в городской думе Эйгимс, Айвар Здановскис и Игорь Прелатов и Ливия Янковска. Эйгимс указал, что все они выходят из коалиции. Это стало сюрпризом для Ливии Янковской, которая на пресс-конференции указала, что данный вопрос с нею не обсуждался.

В Даугавпилсской думе всего 15 депутатов, шестеро представляют Латгальскую партию, пять - "Согласие" и четыре "Нашу партию".