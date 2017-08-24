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Сегодня утром сила ветра в Риге достигла 21 метра в секунду. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В центре города порывы составляют 18 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует очень сильному ветру.

Сильный ветер будет дуть весь день и стихнет лишь к вечеру, прогнозируют синоптики. Усиление ветра связано в сильным циклоном, который направился на Балтику с Черного моря.

Сегодня на территории Латвии в первой половине дня преимущественно пасмурная погода, после обеда небо прояснится. Осадки ожидаются в западном районе страны. Над другими районами дождевые облака будут образовываться в течение дня.

Температура воздуха по стране не превысит +19 градусов. Тип погоды 2-й благоприятный.

В Риге сегодня переменная облачность, осадков в течение дня не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.