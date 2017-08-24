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Сегодня утром уровень осадков в Резекне приблизился к 100 миллиметрам, что грозит наводнением, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

"На данный момент количество осадков в Резекне достигает 96 миллиметров или 137 процентов от месячной нормы. Из-за этого во многих реках уровень воды поднимается со скоростью десять сантиметров в час. Ожидается наводнение", - прогнозируют синоптики.

Также синоптики предупреждают, что в ближайшие часы в Латгале, а также в Восточной части Видземе ожидаются сильные ливни.