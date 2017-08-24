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В конце прошлой недели в Лиепае сотрудники Курземского регионального управления полиции получили вызов в Военный городок, где около часа ночи прохожие встретили на улице двух маленьких детей, которые самостоятельно ушли из дома.

К моменту прибытия сотрудников полиции на улице Балтияс уже находилась 27-летняя мать детей. По словам женщины, она вместе с сыновьями пришла в гости к другу. Она уложила детей спать, но, зайдя спустя некоторое время в комнату, их там не застала.

Женщина рассказала, что тут же выбежала на улицу в поисках сыновей и почти сразу нашла их возле дома в сопровождении мужчины и женщины. К тому моменту прохожие уже вызвали полицию.

После случившегося сотрудники полиции проверили место проживания детей и не констатировали там никаких проблем. О происшествии проинформирован Сиротский суд и социальная служба. В отношении матери детей начато административное дело.