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Еврокомиссия утвердила проект строительства трамвайной линии на ул. Сканстес протяженностью 3,6 км и стоимостью 97,4 млн евро, сообщил пресс-секретарь предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

В ходе реализации проекта планируется построить новую трамвайную линию протяженностью 3,6 км по маршруту ул. Пернавас – ул. Сенчу – ул. Зирню – ул. Сканстес – ул. Спорта.

Также в рамках проекта планируется провести реконструкцию уже существующей инфраструктуры трамвайных маршрутов №5 и №9 протяженностью примерно 3 км до центра города.

Проект предусматривает строительство 11 новых остановок и покупку 12 новых низкопольных трамваев, а также большую реконструкцию улиц на отдельных участках, строительство местной полосы движения, перенос инженерных коммуникаций и строительство системы управления движением.

Как сообщалось, решение проложить в Риге новую трамвайную линию в районе улицы Сканстес, которая пройдет вблизи Большого кладбища, вызвала возмущение части рижан, которые выступают против ее строительства. В свою очередь, Rīgas satiksme и Рижская дума обещали, что этого не произойдет.