Еврокомиссия утвердила проект трамвайной линии на ул. Сканстес (48)

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Общество | 24 августа 2017 года, 11:33

Еврокомиссия утвердила проект строительства трамвайной линии на ул. Сканстес протяженностью 3,6 км и стоимостью 97,4 млн евро, сообщил пресс-секретарь предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

В ходе реализации проекта планируется построить новую трамвайную линию протяженностью 3,6 км по маршруту ул. Пернавас – ул. Сенчу – ул. Зирню – ул. Сканстес – ул. Спорта.

Также в рамках проекта планируется провести реконструкцию уже существующей инфраструктуры трамвайных маршрутов №5 и №9 протяженностью примерно 3 км до центра города.

Проект предусматривает строительство 11 новых остановок и покупку 12 новых низкопольных трамваев, а также большую реконструкцию улиц на отдельных участках, строительство местной полосы движения, перенос инженерных коммуникаций и строительство системы управления движением.

Как сообщалось, решение проложить в Риге новую трамвайную линию в районе улицы Сканстес, которая пройдет вблизи Большого кладбища, вызвала возмущение части рижан, которые выступают против ее строительства. В свою очередь, Rīgas satiksme и Рижская дума обещали, что этого не произойдет.

Комментарии 48
алекс1 день назад
С Латвией Еэсовским чиновникам работать одно удовольствие.Они бы выделили и больше,но всему есть предел.И так километр с трамваями стоит 30 млн.евро!!!
Откат в ЕС,откаты Думе,генподрядчик на коне,субподрядчик на минималке.
Пара-тройка человек,ставших миллионерами или увеличивших свое состояние,а билет на проезд дешевле не станет.)))
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рижанин1 день назад
Вам то что до бабла ЕС,не свои же тратим в отличие от Министерства обороны.Рижская Дума молодцы,что используют возможность взять денег с Европы нахаляву.А правительство никак не может освоить большую часть денег из ЕС,не хватает проектов и желания видно,так как ЕС за своими деньгами следит,так откаты не получаются,всё под отчетно.А бюджетные деньги проверить нельзя,Министерства и депутаты тратят как только могут.ведь последний год у власти пошел.А то вдруг на выборах других выберут.
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Igor Kiktenko1 день назад
3.6 за 97.4 что то не складывается... Рельсы наверно золотые будут )
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