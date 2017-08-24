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Портал объявлений "ss.lv" уже передал в распоряжение Службы государственных доходов часть запрошенной информации о размещаемых на портале объявлениях. Кроме того, предприятие в письменном виде выразило готовность и впредь сотрудничать с СГД и предоставлять необходимую ей информацию.

Поскольку соглашение о сотрудничестве с коммерсантом достигнуто, СГД 23 августа приняла решение о возобновлении хозяйственной деятельности ООО "Internet" и, соответственно, домена "ss.lv".

Между сторонами еще продолжается процесс медиации, которым руководит аудиторская компания "PricewaterhouseCoopers" (PwC).

Как сообщал Mixnews, по запросу СГД доменное имя ss.lv в начале августа было отключено в связи с отказом портала предоставлять информацию о незарегистрированных автоторговцах.