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Несмотря на то, что самым распространенным местом для покупок остается супермаркет, в весенний и летний сезон наблюдается повышенный интерес покупателей к магазинам небольшого размера, а также в это время жители чаще предпочитают делать покупки на рынке, свидетельствуют данные исследования "Компас розничной торговли Maxima".

"Хотя изначально кажется, что в течение трех месяцев значительных изменений в привычках жителей закупаться ожидать не стоит, тем не менее, наблюдаются изменения сезонного характера – например, где делать покупки, как планируется семейный бюджет, на какие услуги повышаются расходы, и в некоторых других аспектах",- рассказывает руководитель департамента бизнес-аналитики "Maxima Latvija" Зане Кактиня.

Эти изменения также отражены в обзоре отрасли розничной торговли.

Аналогично предыдущему исследованию, которое проводилось весной 2017 года (предыдущий показатель – 77%), самым популярным местом для ежедневных покупок для 75% жителей остаются супермаркеты. Однако, с наступлением весеннего и летнего сезонов, наблюдается повышенный интерес жителей к магазинам маленького формата – 37% (предыдущий показатель – 33%), которые находятся за пределами Риги, а также немного больше людей - 33% жителей – предпочитают идти за покупками на рынок (предыдущий показатель – 28%).

Почти в половине (48%) опрошенных домашних хозяйств лишь иногда ведутся подсчеты, на что и сколько денежных средств должно быть потрачено (так происходит у 51% семей, в которых есть дети, не достигшие 18 лет, и у 46% семей, где несовершеннолетних детей нет).

Лишь 24% респондентов бюджет планируют постоянно. В свою очередь, каждое четвертое домашнее хозяйство вообще не занимается планированием своего бюджета.

В планировании семейного бюджета наблюдается небольшой спад – в предыдущем обзоре "Компас розничной торговли Maxima" бюджет не планировала каждая пятая семья.

Опрос проводился при участии Центра исследования рынка и общественного мнения SKDS в июле 2017 года – в нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

"Компас розничной торговли Maxima" представляет всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты розничной сети "Maxima Latvija" дают свою оценку текущей ситуации в розничной торговле.