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Заявление мусульманки из Латвии Лиги Фатимы Легздини в соцсети Facebook о том, что злой является только Западная цивилизация, вызвал шквал негодования среди других пользователей. Об этом пишет nra.lv.

«Призываю прийти в мечеть, познакомиться с братьями и сестрами, почитать Коран и понять, что злой является только Западная цивилизация. Если там было что-то плохое, то это выросло из местной ядовитой почвы», - написала Фатима Легздиня.

Многие пользователи отрицательно отреагировали на это заявление.

«Так и есть, в Латвии живут латвийские мусульмане, которые учатся, работают, носят паранджу, никого не обижая. Они просто против Западной цивилизации», - пишет один из пользователей.

Tā ir, Latvijā dzīvo arī latviešu musulmaņi, kuri mācās, strādā, nēsā burkas, nevienu neapdraudot. Viņi ir tikai pret Rietumu civilizāciju. pic.twitter.com/tJ9pyP8SIZ — Vents Zvaigzne (@Vents_Zvaigzne) August 23, 2017

Другой пользователь напоминает о бывшем руководителе Исламского культурного центра Латвии Олеге Петрове, который, по сведениям СМИ, покинул Латвию, чтобы присоединиться к организации «Исламское государство».

«Когда в очередной раз решите поговорить о «мирной религии», вспомните, что лидер движения в Риге уехал воевать за ИГИЛ», - говорится в сообщении пользователя.

Kad nākamreiz gribēsies parunāt par "miera reliģiju", atcerieties, ka kustības Rīgas nodaļas līderis devās karot uz ISIS. pic.twitter.com/QZ9U1pRfj3 — Martastante (@MartasTante) August 24, 2017

«Этим текстом эта тряпка отрицает свои родные корни…», - добавляет еще один пользователь.

Ar šo tekstu, šī lupata noliedz savas dzimtas saknes... — Linda (@juceklis) August 24, 2017

Напомним, ранее Фатима Легздиня заявила, что с беспокойством смотрит на предложенный Министерством юстиции законопроект, ограничивающий ношение закрывающей лицо одежды и готова судиться с государством.

22 августа правительство поддержало этот законопроект. Теперь он будет рассмотрен Сеймом.