Латвийская мусульманка вызвала недовольство в сети, назвав Запад "злым" (25)

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Общество | 25 августа 2017 года, 08:13

Заявление мусульманки из Латвии Лиги Фатимы Легздини в соцсети Facebook о том, что злой является только Западная цивилизация, вызвал шквал негодования среди других пользователей. Об этом пишет nra.lv.

«Призываю прийти в мечеть, познакомиться с братьями и сестрами, почитать Коран и понять, что злой является только Западная цивилизация. Если там было что-то плохое, то это выросло из местной ядовитой почвы», - написала Фатима Легздиня.

Многие пользователи отрицательно отреагировали на это заявление.

«Так и есть, в Латвии живут латвийские мусульмане, которые учатся, работают, носят паранджу, никого не обижая. Они просто против Западной цивилизации», - пишет один из пользователей.

Другой пользователь напоминает о бывшем руководителе Исламского культурного центра Латвии Олеге Петрове, который, по сведениям СМИ, покинул Латвию, чтобы присоединиться к организации «Исламское государство».

«Когда в очередной раз решите поговорить о «мирной религии», вспомните, что лидер движения в Риге уехал воевать за ИГИЛ», - говорится в сообщении пользователя.

«Этим текстом эта тряпка отрицает свои родные корни…», - добавляет еще один пользователь.

Напомним, ранее Фатима Легздиня заявила, что с беспокойством смотрит на предложенный Министерством юстиции законопроект, ограничивающий ношение закрывающей лицо одежды и готова судиться с государством.

22 августа правительство поддержало этот законопроект. Теперь он будет рассмотрен Сеймом.

Комментарии 25
Anton Harlamov 11 часов назад
И чего ж они тогда пользуются всеми Ее благами?
3
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Жанета 11 часов назад
Насколько мне объясняли в Коране и на самом деле провозглашены добрые истины как и в христианской религии. Но необразованностью большинства мусульман пользуются радикалы втолковав про "инородцев", "кровную месть" и т.д., подталкивая к терроризму и ненависти к Западному миру. Лига-Фатима похоже одна из таких. Страшно, что с запудренными мозгами она может стать террористкой.
5
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Наталья Иволга 11 часов назад
Интересно, из какой семьи эта "фатима" и какое у неё образование и связь с уровенем такого одебиливания.
3
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