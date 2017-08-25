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Из-за сильных ливней во многих местах Латгале затоплены и размыты дороги, поэтому для движения закрыты семь местных, одна региональная и одна государственная дорога, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Закрыты региональная дорога Виляка-Карсава на 37-м километре и шоссе Карсава-Резекне.

Движение направлено на региональную дорогу Карсава-Лудза-Эзерниеки и шоссе Резекне-Лудза-граница с Россией. Но стоит обратить внимание, что на объездном пути между Резекне и Лудзой продолжаются ремонтные работы, и движение регулируют семь светофоров.

Сегодня инженеры решат, будет ли восстановлено движение по дороге Карсава-Резекне или же нужно подождать, пока уровень воды не опуститься на допустимый уровень.

Напомним, как сообщается на сайте компании LVC в Латгале дожди продолжаются. В Резекне за последние сутки выпала месячная норма осадков. Автоводителям стоит помнить, что в такие погодные условия следует выбирать соответствующие условия езды.