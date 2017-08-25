Осень начнется с заморозков (1)
Общество | 25 августа 2017 года, 09:04
В начале следующей недели в Латвии будет расти атмосферное давление, поэтому осадки прекратятся, но теплее не станет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу и воскресенье еще ожидаются кратковременные дожди, но начиная в первой половине недели будет ясная и солнечная погода.
Начиная со среды на западе Латвии атмосферное давление понизится, а циклон принесет с собой облачную и ветреную погоду. К концу рабочей недели ожидаются осадки, в южной части страны порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит от +15 до +19 градусов, а ночью опустится до +5. Местами возможны заморозки.
Анжелика Л.
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