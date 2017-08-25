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В начале следующей недели в Латвии будет расти атмосферное давление, поэтому осадки прекратятся, но теплее не станет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу и воскресенье еще ожидаются кратковременные дожди, но начиная в первой половине недели будет ясная и солнечная погода.

Начиная со среды на западе Латвии атмосферное давление понизится, а циклон принесет с собой облачную и ветреную погоду. К концу рабочей недели ожидаются осадки, в южной части страны порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит от +15 до +19 градусов, а ночью опустится до +5. Местами возможны заморозки.