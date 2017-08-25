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На данный момент цена на масло в Латвии достигла своего пика, сообщил руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама, в программе LNT "900 секунд".

Абрама добавила, что цена на масло значительно выросла по всему миру, так как спрос на молочный жир возрос на мировом рынке.

Эксперт отметила, что Совет по конкуренции не видит основы для вмешательства в латвийский рынок.

"При оценке ситуации мы обнаружили, что здесь бесполезно вмешиваться, так как рыночные условия и глобальные условия способствовали повышению цен", - подчеркнула руководитель.

Также Абрама сообщила, что наценка на розничную цену масла составляет до 70%.

Как сообщалось, по данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена на сливочное масло в Латвии в марте 2016 года составляла 7,9 евро за килограмм, в марте 2017 года - 8,55 евро, в августе - 13,1 евро.