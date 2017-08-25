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Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений в работе предприятия K Senukai, заявил в интервью в передаче LNT "900 секунд" директор ЦГЯ Марис Балтиньш.

"Нарушения выявлены в инструкциях, на этикетках и в прочих вещах. Но они выглядят скорее как политика предприятия, чем как отдельные ошибки", - заявил Балтиньш.

Также продолжается тяжба с Latvijas dzelzceļš о вывесках на иностранных языках на станции Елгава.

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.