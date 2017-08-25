Центр госязыка нашел множество нарушений у строительной фирмы (41)
Общество | 25 августа 2017 года, 11:20
Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений в работе предприятия K Senukai, заявил в интервью в передаче LNT "900 секунд" директор ЦГЯ Марис Балтиньш.
"Нарушения выявлены в инструкциях, на этикетках и в прочих вещах. Но они выглядят скорее как политика предприятия, чем как отдельные ошибки", - заявил Балтиньш.
Также продолжается тяжба с Latvijas dzelzceļš о вывесках на иностранных языках на станции Елгава.
Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском языках.
Центр Гос языка,это уже одно большое нарушение в стране!Сами зарабатывать деньги честным трудом не в состоянии,дайте это делать другим!Сколько уже можно над людьми издеваться дармоеды!
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Я тут у знакомых кто за границей живет интересовался,не в одной стране кроме Прибалтики,нету такого долбаного центра!И потом нам будут тут рассказывать,что мы все живем на равных правах,и в стране нет националистического режима,и геноцида собственного населения!Выводы делайте сами господа!
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А Веениса слабо оштрафовать за то, что украинцев поздравил на Английском?
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