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Фото: Инна Гринн

Латвийский фотограф Инна Гринн решила помочь бездомным животным и создала проект Ēdenes dārzs, главными героями которого являются собаки из приюта Labās mājas. Она сделала креативные фотоснимки 13 собак, чтобы привлечь внимание латвийцев, и тем самым мотивировать их забирать животных к себе домой.

Фото: Инна Гринн

На своей странице с социальной сети Facebook фотограф рассказала, что надеется преподнести людям новый взгляд на собак из приютов и вдохновить их помочь животным.

"Я надеюсь, что смогу преподнести вам новый взгляд на собак из приютов! Собака - не просто компаньон для людей! Многим людям наличие животного, о котором можно заботиться, поистине придает смысл жизни - причина подниматься по утрам с постели, повод стремиться вернуться домой по вечерам. Собаки удовлетворяют нашу вечную и осязаемую человеческую потребность любить и быть любимыми, нуждаться и быть нужными", - отметила фотограф.

Фото: Инна Гринн

Также она добавила, что если у человека нет возможности забрать к себе животное, то можно помочь приюту в уходе за собаками или финансово.

Фото: Инна Гринн

"Если вы не в том положении, чтобы брать животное к себе, возможно, вы захотите сделать жизнь этих собак чуточку ярче, вложив свое время в волонтерскую работу, чтобы выгуливать, кормить, ухаживать или просто любить и помочь приюту финансово", - сказала Гринн.

Фото: Инна Гринн

Добавим, что проект Ēdenes dārzs набирает популярность, люди вдохновляются и забирают животных домой. С момента, как Инна опубликовала фотографии на своей странице в социальной сети Facebook, уже забрали пять собак.

Фото: Инна Гринн