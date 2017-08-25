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Во втором квартале 2017 года в гостиницах и других местах расселения туристов в Риге количество иностранных туристов достигло рекордных показателей – 393 923 человек, что на 12,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Количество проведенных ночей увеличилось до 720 378 или на 12,3%, свидетельствуют данные Рижского бюро по развитию туризма (РБРТ) и Центрального статистического управления (ЦСУ).

Во втором квартале больше всего туристов в Риге было из Германии – 13,3%, России – 10,1%, Финляндии – 7,2%, Эстонии - 6,7%, Литвы – 6,2%, Великобритании – 5,8%, Швеции – 5,3%, Норвегии – 4,6%.

Дополнительно в местах расселения туристов переночевало более 40 тыс. туристов из Латвии, что составляет 10,7% из всех обслуженных 441 208 гостей.

Как свидетельствуют обобщенные данные, из целевых стран РБРТ во втором квартале больше всего увеличилось число туристов из Дании - 26,9%, Швеции – 20,4%, Финляндии – 19,1%, Литвы – 18,6%, Нидерландов – 18,5%, Франции – 18,3% и России – 18%.

Также на 33,9% увеличилось число туристов из Китая, который определен как потенциальный целевой рынок РБРТ.

Второй квартал текущего года ознаменовался открытием нескольких новых гостиниц и мест расселения туристов – их количество увеличилось на 12, что позволит Риге принимать еще больше гостей. В Риге открылись четыре новые гостиницы, зарегистрировано шесть новых гостевых квартир, а также новые апартаменты на 170 койко-мест. Количество гостиниц и койко-мест значительно увеличится также в конце этого года и в начале следующего, потому что сейчас активно ведется строительство новых гостиниц.

Во втором квартале 2017 года самая высокая заполняемость номеров была в июне – 70,7%, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В этот период в Риге работало 127 мест по расселению туристов и было доступно 15 543 мест.