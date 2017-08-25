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Министерство сельского хозяйства Латвии обеспокоено тем, что цена на масло достигла рекордной отметки, причем в других странах такого стремительного подорожания не наблюдается, рассказал радио Baltkom заместитель председателя организации Latvijas Zemnieku savienība и владелец хозяйства Mežacīruļi Юрис Цирулис.

По его словам цена на масло выросла ровно в два раза, причем в очень короткие сроки.

"В Министерстве сельского хозяйства обеспокоены тем, что цена на масло достигла рекордной отметки. Конкретные причины столь сильного и быстрого подорожания точно неизвестны. Ясно только то, что цена на данный продукт выросла почти на сто процентов, а также поднялись цены и на другие молочные изделия", - отметил крестьянин.

Также он подчеркнул, что масло дорожает только в Латвии.

"Повышение цен на масло происходит только в Латвии. На данный момент ни в Германии, ни в Литве, ни в Эстонии такой динамики роста не наблюдается. Причем закупочная цена у крестьян не выросла ни на цент", - заявил председатель.

Председатель добавил, что от него ничего не зависит, так как он всего лишь крестьянин.

"Лично я за рост цен не отвечаю и ничего сделать не могу, так как я всего лишь крестьянин. Мое дело работать со скотиной и тем самым зарабатывать себе на жизнь", - сказал Цирулис.

Как сообщалось, по данным Латвийской ассоциации торговцев, средняя цена на сливочное масло в Латвии в марте 2016 года составляла 7,9 евро за килограмм, в марте 2017 года - 8,55 евро, в августе - 13,1 евро.