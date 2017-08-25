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Каждый четвертый житель Латвии (25% респондентов) рассматривают возможность сократить употребление мяса и мясных изделий или совсем отказаться от них, став вегетарианцем или веганом.

Такое заключение позволяет сделать новейшее исследование "Компас розничной торговли Maxima", посвященное вопросам употребления жителями мяса и мясных изделий.

Интересно отметить, что наибольшая доля строящих такие планы – среди рижских домохозяек и жителей Латгалии. Между тем более половины респондентов (55%) не намерены в ближайшем будущем менять свои привычки в отношении употребления мяса, 5% планируют расширить перечень видов употребляемого мяса, а 6% – сократить.

Похожая ситуация наблюдается и в отношении намерений изменить привычки употребления мясных изделий. Примерно половина жителей (52%) редко или весьма редко заменяют мясо и мясные изделия альтернативными продуктами – рыбой (87,5%), грибами (55%) или бобовыми (51,5%).

Мнения респондентов относительно вегетарианства или веганства распределились следующим образом. 33% опрошенных считают такие виды питания образом жизни, 42% убеждены, что северным народам не следует отказываться от мяса и мясных изделий. По мнению 26% респондентов, вести такой образ жизни было бы дорого, в то время как пятая часть (21%) заявляет, что быть вегетарианцем/веганом современно и модно.

Оценивая перспективы перехода на вегетарианство или веганство, 37% жителей заявляют, что эти виды питания не являются полезными для здоровья, 18% утверждают, что быть вегетарианцем/веганом трудно, так как ассортимент нужных им продуктов в магазинах не достаточен.

„Несмотря на доминирующее количество жителей, считающих мясо неотъемлемой частью повседневного питания, вегетарианство и веганство как образ жизни в последнее время приобретают все большую популярность. Мы с уважением относимся к такому выбору людей, их желанию заменить продукты животного происхождения другими продуктами, поэтому в магазинах Maxima Latvija предлагаем также различные продукты для вегетарианцев и веганов,” – сообщила руководитель Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

Она отметила также, что с учетом роста спроса на продукты для вегетарианцев и веганов уже в 16 магазинах „Maxima Latvija” созданы специальные полки для этих продуктов, кроме того, вегетарианские и веганские продукты доступны в интернет-магазине e-maxima.lv. Их перечень включает различные соевые десерты, кремы, пирожные, изделия из сои, пшеничные наггетсы, десерты и паштеты из тофу, напитки сыры для вегетарианцев, сыры для веганов, сливочное масло для вегетарианцев, хумус, овощные бургеры и соусы.

Исследование предпочтений жителей Латвии в употреблении свежего мяса и мясных продуктов было проведено в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS в июле 2017 года. В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

„Компас розничной торговли Maxima” – это всеобъемлющий отраслевой обзор, в котором эксперты сети розничной торговли „Maxima Latvija” дают свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и анализируют тенденции развития этой сферы.

Обзор подготовлен на основании данных, предоставленных „Maxima Latvija”, при участии лучших экспертов центра маркетинга и исследований общественного мнения SKDS, а также с использованием данных Центрального статистического управления. „Компас розничной торговли Maxima” состоит из трех частей. В первой части дается оценка влияния экономики Латвии на сферу розничной торговли.

Вторая часть представляет собой анализ покупательских предпочтений жителей Латвии и влияния макроэкономических показателей на эти предпочтения.

Третья часть посвящается актуальным вопросам отрасли. На этот раз они связаны с производством и продажей свежего мяса и мясных изделий в Латвии.