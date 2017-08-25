Общество |

Запрещенный к использованию в производстве корма для собак и котов карбамид выявлен и в другой продукции предприятия Tukuma straume, отправленной на анализ, сообщила представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстаре.

ПВС призывает владельцев кошек и собак проверить упаковки приобретенного корма и не использовать следующие продукты: корм для собак "Dogo с мясом домашней птицы" – номер партии 2993, срок годности – 24 июля 2018 года; корм для собак "Dogo с мясом домашней птицы" - номер партии 2780, срок годности – 8 июня 2018 года; корм для котов "Мяу Мяу" - номер партии 3052, срок годности – 4 августа 2018 года; корм для собак "Dogo ar мясом" - номер партии 2966, срок годности – 17 июля 2018 года; корм для собак "Dogo с мясом" - номер партии 2806, срок годности – 12 июня 2018 года.

Карбамид (мочевина) является пищевой добавкой, которую разрешено использовать при кормлении жвачных животных, но в корме для собак и котов его не должно быть вовсе.