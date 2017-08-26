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Многие специалисты годами борются с проблемой алкоголизма. Однако исследование, вышедшее в авторитетном журнале International Journal of Neuropsychopharmacology, показывает, что с алкоголизмом можно справиться простой силой убеждения, пишет "Рамблер Новости".

Как показал эксперимент, 11 минут обучения технике повышения внимательности к самому себе помогут победить пьянство. В научной статье ученых говорится: "Мы обнаружили, что очень короткое и простое упражнение по осознанности может помочь алкоголикам за короткое время сократить количество потребляемого спиртного. Соответствующее упражнение нужно делать всего 11 минут".

В эксперименте приняли участие 68 добровольцев, которые не могли отказаться от спиртного. От них требовалось оценить силу тяги к спиртному, ее связи с ощущением счастья, со снижением стресса и с раздражительностью. Некоторым из них предлагали практиковать технику осознанности, помогающую человеку понять, что тяга к алкоголю - вопрос временный и его нужно принять.

После окончания общего курса добровольцев попросили практиковать технику осознанности в течение 15 минут в неделю. И вкупе данный подход позволял сократить уровень потребления спиртного более чем на треть. А вот контрольная группа, просто пытавшаяся успокоиться, не принимая свои приступы тяги, не могла похвастаться такими результатами.