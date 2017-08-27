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Недопустима ситуация, когда ремонт в школе завершается всего за несколько дней до начала учебного года, поскольку химические испарения влияют на здоровье детей и учителей, заявила аналитик отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здоровья Элина Кимене.

"В ходе ремонтов в школах важно соблюдать инструкции по использованию материалов и обеспечить, чтобы после ремонта прошло достаточное время и хорошенько проветрились помещения", - подчеркнула Кимене.

Право учащихся на безопасные для здоровья и жизни условия оговорены в законе об образовании и соответствующих правилах Кабинета министров, добавила она.

Инспекция проводит проверки в школах в соответствии с программой надзора текущего года и установленной периодичности контрольных мероприятий, а также в случаях, когда поступают жалобы, сказала Кимене.

Хотя специально перед началом учебного года сотрудники инспекции не проверяют школы, они этого делают в соответствии с планом в течение всего учебного года.