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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проведет сегодня в Риге мероприятие "Ночь технического осмотра - 2017", во время которого проверить техническое состояние транспортного средства можно бесплатно.

Мероприятие начнется в 18 часов вечера на ул. Атенас, 2. Цель акции – содействовать тому, чтобы в движении участвовали безопасные и технические исправные транспортные средства, не угрожающие жизни и здоровью водителя и других участников движения.

Ночь технического осмотра проходит в Риге уже в шестой раз, ранее в ходе мероприятия проверку прошли 4887 автомобилей. Поскольку в Риге, как правило, интерес к мероприятию очень высокий, клиентов призывают обратить внимание на порядок посещения мероприятия.

В прошлом году Ночь технического осмотра в Риге длилась 10 часов, в ней приняло участие рекордно большое число автомобилей - 1210.

В этом году мероприятие прошло в Цесисе, Резекне и Тукумсе. Акция этого года завершится Ночью технического осмотра, которая пройдет 2 сентября в Сигулде.