Общество |

Строительная фирма K Senukai, в работе которой Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений, осознает свои ошибки и приступит к их исправлению. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Мариус Шукауска.

"В сотрудничестве с ЦГЯ мы поняли свои ошибки. Будем работать, чтобы как можно быстрее устранить недочеты. Проблемы с инструкциями и этикетками возникли из-за стремительной смены ассортимента", - отметил он.

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений в работе предприятия K Senukai, заявил директор ЦГЯ Марис Балтиньш.

"Нарушения выявлены в инструкциях, на этикетках и в прочих вещах. Но они выглядят скорее как политика предприятия, чем как отдельные ошибки", - заявил Балтиньш.