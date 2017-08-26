Стройфирма о претензии ЦГЯ: ошибки осознали, будем исправлять (6)

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Общество | 26 августа 2017 года, 15:08

Строительная фирма K Senukai, в работе которой Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений, осознает свои ошибки и приступит к их исправлению. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Мариус Шукауска.

"В сотрудничестве с ЦГЯ мы поняли свои ошибки. Будем работать, чтобы как можно быстрее устранить недочеты. Проблемы с инструкциями и этикетками возникли из-за стремительной смены ассортимента", - отметил он.

Напомним, Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал множество нарушений в работе предприятия K Senukai, заявил директор ЦГЯ Марис Балтиньш.

"Нарушения выявлены в инструкциях, на этикетках и в прочих вещах. Но они выглядят скорее как политика предприятия, чем как отдельные ошибки", - заявил Балтиньш.

Комментарии 6
вот4 часа назад
оказывается кто главный в стране, не надо президента,ни сейма, ни КНАБа и прочих проверящих-принимающих решения, как три буквы тявкнули все под козырёк.Надо сократить все ненужные организации и чиновников, и денег всем хватит и пенсионерам и детям и зравоохранению и транспорту
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алекс2 часа назад
ЦГЯ не щадит даже ближайших соседей-литовцев,которые через такие вот центры не любят целиком всю латышскую нацию.Секта Сороса разделяет не только народы внутри стран,но и целые страны,чтобы не было народного единения-ведь так проще управлять.
Ошибка Гитлера была в том,что полез на СССР.Сталин бы внутри страны сам разобрался с либералами ,введя 5 графу.
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Не Лоялен4 часа назад
Осознали не осознали,думаю штраф платить все равно придется!)
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