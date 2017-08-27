Общество |

В течение шести месяцев этого года в ходе уголовных процессов Госполиция признала пострадавшими от сексуального насилия 67 детей, сообщили в Госполиции.

Число пострадавших детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось, добавляют в учреждении.

В летние месяцы увеличивается число случаев, когда в общественных местах лица обнажают половые органы и ведут с детьми безнравственные разговоры. Это связано с тем, что летом дети чаще бывают на улице и становятся более доступными для преступников. Такому риску особо подвержены дети до 14 лет, указывают в Госполиции.

Тенденции к снижению числа сексуальных преступлений в интернет-среде нет, добавляют в Госполиции.

В последние недели Госполиция получала множественные сигналы о мужчинах, которые в общественных местах домогаются детей, о чем сообщала СМИ.

В Госполиции подчеркивают, что в раскрытии подобных преступлений очень важно содействие общества. Дети в таких ситуациях теряются и не могут проанализировать происшествие, как взрослые, поэтому окружающих людей, заметивших подозрительные действия в отношении детей, просят не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать в полицию по телефону 110.