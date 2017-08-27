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70% опрошенных жителей Латвии уверены, что для успешной карьеры высшее образование не обязательно, свидетельствует опрос, проведенный порталом CV Market.

На вопрос "Можно ли, по-вашему, добиться значительных успехов в карьере без высшего образования" 28% ответили утвердительно, при условии, что есть друзья и родственники, которые помогут устроиться на работу. 24% опрошенных считают, что в высшем образовании нет необходимости, если ты проявишь себя на практике, а 18% заявили, что работодателей интересует только прежний опыт.

Из тех 30%, кто признает все же необходимость высшего образования, 17% указали, что образование может стать важным фактором при подборе кандидатов со сходным опытом, 9% ответили, что без высшего образования невозможно получить работу на престижном предприятии, а 4% считают, что образование нужно, чтобы получить знания для успешной карьеры.

Примечательно, что в значении связей для успешной карьеры равно уверены представители обоих полов, а среди тех, что думает, что высшее образование все-таки необходимо, больше женщин и людей старшего поколения.

Мнение, что для успешной карьеры достаточно показать себя на практике, чаще выражали работающие в сфере обслуживания, ассистирования и администрирования и производства. Среди тех, что считает, что без образования нельзя получить необходимые знания, больше работающих в сфере финансов, транспорта и логистики.