МИД призывает латвийцев быть за границей предельно осторожными (5)
С ростом угрозы терроризма в мире Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии соблюдать в путешествиях максимальную осторожность. На сайте МИД размещены рекомендации и предупреждения для путешественников.
МИД отмечает, что нужно особенно избегать посещения объектов с большим скоплением людей, которые именно по этой причине становятся целью террористических атак.
Уровень угрозы терроризма в мире, в том числе в Европе, может быть изменчив, от низкого до очень высокого, особенно в больших городах, поэтому МИД призывает быть осторожными при использовании общественного транспорта и посещении туристических мест.
МИД строго рекомендует перед поездкой приобрести полис страхования здоровья и жизни, предусматривающий в том числе и репатриацию в случае болезни или смерти, а также призывает регистрироваться в консульском регистре.
Даже мэр озаботился двумя тельниками -вдруг кто покусится на ,,говорящую,никому не нужную голову,,или за непосильно нажитое так переживает?