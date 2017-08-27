МИД призывает латвийцев быть за границей предельно осторожными (5)

фото

Общество | 27 августа 2017 года, 13:12

С ростом угрозы терроризма в мире Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии соблюдать в путешествиях максимальную осторожность. На сайте МИД размещены рекомендации и предупреждения для путешественников.

МИД отмечает, что нужно особенно избегать посещения объектов с большим скоплением людей, которые именно по этой причине становятся целью террористических атак.

Уровень угрозы терроризма в мире, в том числе в Европе, может быть изменчив, от низкого до очень высокого, особенно в больших городах, поэтому МИД призывает быть осторожными при использовании общественного транспорта и посещении туристических мест.

МИД строго рекомендует перед поездкой приобрести полис страхования здоровья и жизни, предусматривающий в том числе и репатриацию в случае болезни или смерти, а также призывает регистрироваться в консульском регистре.

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Скоро собственной тени будут бояться и ходить на цырлах. Сцулявое общество Гейропы!!!!
Ответить
роман1 час назад
Тишина и порядок не означает.что она и он есть.Не верь тому.что слышишь.верь тому.что видишь.В Польше вижу грабежи на дорогах.как в 90 годах.противостояние поляков разных идеологий.национализм.
Ответить
алекс2 часа назад
Да,дожили.Даже уже в спокойной Латвии правящие выходят в люди,окруженные кордоном охраны,толт террористов боятся,то ли народ,что для них одно и тоже.
Даже мэр озаботился двумя тельниками -вдруг кто покусится на ,,говорящую,никому не нужную голову,,или за непосильно нажитое так переживает?
Ответить