Общество |

С ростом угрозы терроризма в мире Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии соблюдать в путешествиях максимальную осторожность. На сайте МИД размещены рекомендации и предупреждения для путешественников.

МИД отмечает, что нужно особенно избегать посещения объектов с большим скоплением людей, которые именно по этой причине становятся целью террористических атак.

Уровень угрозы терроризма в мире, в том числе в Европе, может быть изменчив, от низкого до очень высокого, особенно в больших городах, поэтому МИД призывает быть осторожными при использовании общественного транспорта и посещении туристических мест.

МИД строго рекомендует перед поездкой приобрести полис страхования здоровья и жизни, предусматривающий в том числе и репатриацию в случае болезни или смерти, а также призывает регистрироваться в консульском регистре.