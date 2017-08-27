Общество |

Адажское краевое самоуправление за 9 млн евро планирует построить новое здание начальной школы, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Самоуправление объявило конкурс, подавать заявки на который можно до 5 сентября.

Представитель Адажской думы Моника Гриезне рассказала, что Адажская средняя школа рассчитана на 1200 учеников, но уже сейчас там учатся более 1300. Это крупнейшая в Латвии сельская школа, и, по прогнозам, количество учеников будет с каждым годом расти, достигнув к 2022/2023 учебному году 1630. Наибольшее увеличение числа учащихся прогнозируется на этапе начальной школы.

По словам Гриезне, рассматривались разные сценарии - пристройка к существующему зданию Адажской средней школы, строительство нового здания в Кадаге, Подниеки или центре Адажи. Было выбрано место в центре, потому что именно там исторически сложилась необходимая инфраструктура образования.

Строящаяся школа будет рассчитана на 800 учеников. Самоуправление получит на строительство 2,564 млн евро из Европейского фонда регионального развития.