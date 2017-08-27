В Адажи построят новую школу за 9 миллионов евро (2)

фото

Общество | 27 августа 2017 года, 19:49

Адажское краевое самоуправление за 9 млн евро планирует построить новое здание начальной школы, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Самоуправление объявило конкурс, подавать заявки на который можно до 5 сентября.

Представитель Адажской думы Моника Гриезне рассказала, что Адажская средняя школа рассчитана на 1200 учеников, но уже сейчас там учатся более 1300. Это крупнейшая в Латвии сельская школа, и, по прогнозам, количество учеников будет с каждым годом расти, достигнув к 2022/2023 учебному году 1630. Наибольшее увеличение числа учащихся прогнозируется на этапе начальной школы.

По словам Гриезне, рассматривались разные сценарии - пристройка к существующему зданию Адажской средней школы, строительство нового здания в Кадаге, Подниеки или центре Адажи. Было выбрано место в центре, потому что именно там исторически сложилась необходимая инфраструктура образования.

Строящаяся школа будет рассчитана на 800 учеников. Самоуправление получит на строительство 2,564 млн евро из Европейского фонда регионального развития.

Комментарии 2
алекс 8 часов назад
Т.е.по прогнозам в школе за 9млн.евро,рассчитанную на 800 учеников до 2022 года будет учиться человек 200,в лучшем случае?А то и 100,переведенных из другой школы?
Говорят,что демографическая ситуация в Латвии хромает.А в Адажской республике уже спрогнозировали прирост на 6 лет вперед.
Чего только не придумаешь,чтобы освоить 7 млн.бюджетных плюс 2млн.европейских денег и получить откатик процентов в 20.
1
Ответить
Алекс 9 часов назад
Подаю 1-ю заявку- могу построить школу за 1,5 млн(остаток поделим).
Недавно было опубликовано что в самоуправлениях накоплены(почему-то) очень большие суммы денег(надо уметь хозяйничать), непонятно откуда, но факт.
Вот и идеи начали приходить в голову местных жуликов.
Один школу, другой ремонт за 10 лямов, третий ещё чего...
1
Ответить