В Адажи построят новую школу за 9 миллионов евро (2)
Адажское краевое самоуправление за 9 млн евро планирует построить новое здание начальной школы, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).
Самоуправление объявило конкурс, подавать заявки на который можно до 5 сентября.
Представитель Адажской думы Моника Гриезне рассказала, что Адажская средняя школа рассчитана на 1200 учеников, но уже сейчас там учатся более 1300. Это крупнейшая в Латвии сельская школа, и, по прогнозам, количество учеников будет с каждым годом расти, достигнув к 2022/2023 учебному году 1630. Наибольшее увеличение числа учащихся прогнозируется на этапе начальной школы.
По словам Гриезне, рассматривались разные сценарии - пристройка к существующему зданию Адажской средней школы, строительство нового здания в Кадаге, Подниеки или центре Адажи. Было выбрано место в центре, потому что именно там исторически сложилась необходимая инфраструктура образования.
Строящаяся школа будет рассчитана на 800 учеников. Самоуправление получит на строительство 2,564 млн евро из Европейского фонда регионального развития.
Говорят,что демографическая ситуация в Латвии хромает.А в Адажской республике уже спрогнозировали прирост на 6 лет вперед.
Чего только не придумаешь,чтобы освоить 7 млн.бюджетных плюс 2млн.европейских денег и получить откатик процентов в 20.
Недавно было опубликовано что в самоуправлениях накоплены(почему-то) очень большие суммы денег(надо уметь хозяйничать), непонятно откуда, но факт.
Вот и идеи начали приходить в голову местных жуликов.
Один школу, другой ремонт за 10 лямов, третий ещё чего...