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Ущерб для крестьян от серьезного наводнения, обрушившегося на Латгале, может составить миллион евро. Об этом заявил представитель «Крестьянского сейма» Мартиньш Тронс, пишет Latvijas Avīze. По его словам, стихия затронула тысячи гектаров, и не до конца ясно, смогут ли крестьяне вообще собрать какой-либо урожай с полей.

Между тем, по словам руководителя Балтинавского края Сармиты Таборе, особенно сложная ситуация в связи с наводнением возникла в сельскохозяйственных угодьях на реке Кукова, которая протекает и на территории России. Уровень воды в реке продолжает подниматься и в определенный момент коровы могут переплыть в Россию, а их хозяева не будут иметь к ним доступа, пишет LA.

В незавидном положении оказались и крестьяне из Зилупского края, рассказала исполнительный директор краевой думы Айна Борсука. Недавняя буря повредила посевы, а сильный дождь их прибил и теперь они больше не смогут прорости. Скот, в свою очередь, ждет сено.

«Мне жаль людей, которые потратили свое время, средства и энергию, у которых оформлены кредиты и заключены договоры, и которым теперь остается только стоять с краю поля и плакать», - сказала Борсука.

Добавим, сегодня премьер-министр Марис Кучинскис, а также министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс отправятся в Ливаны, чтобы встретиться с руководителями латгальских самоуправлений и обсудить ситуацию в регионе. Главы отдельных самоуправлений могут попросить премьера объявить чрезвычайную ситуацию в связи с возникшим кризисом, пишет LA.

Тем временем, как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в реках Латгале сохраняется очень высокий уровень воды, и местами он продолжает расти.

Фото: TVNET/LETA