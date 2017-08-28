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До сих пор в некоторых реках Латгале сохраняется очень высокий уровень воды, а в Дубне он еще повышается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Резекне возле Гришканы самый высокий уровень воды был достигнут в воскресенье, в ночь на понедельник он уменьшился на 1-2 см. В Оше вода немного отступает, а в Дубне она поднялась еще на несколько сантиметров. Во время наводнения в 2013 году уровень воды в Дубне был только на 10 см ниже.

Медленное повышение уровня воды продолжается в Айвиексте у Лубаны, в среднем и нижнем течении Гауи. В остальных реках Видземе и Латгале уровень воды постепенно снижается.

От наводнения, возникшего в результате ливневых дождей на прошлой неделе, больше всего пострадали Балтинавский и Карсавский края.

Как писала Mixnews, только в четверг вечером проливные дожди в Латгале прекратились. В течение 32 часов выпало 159 миллиметров осадков или 229% от августовской нормы, свидетельствуют данные Резекненской станции метеонаблюдения.