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В этом году за семь месяцев латвийские ГЭС произвели на 53,6% больше электроэнергии, чем годом ранее за тот же период, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За семь месяцев ГЭС произвели 2,456 млрд киловатт-часов (kWh) энергии по сравнению с 1,599 млрд год назад.

На станциях когенерации за семь месяцев произведено 1,89 млрд kWh, что на 4,1% меньше, чем годом ранее (1,97 млрд kWh). На ветряных электростанциях за семь месяцев произведено 81 млн kWh, что на 32,8% больше по сравнению с прошлым годом (61 млн kWh).