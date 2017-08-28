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В течение жизни передозировку наркотиков испытывали 267 или 49,2% опрошенных Центром профилактики и контроля заболеваний наркоманов.

Передозировка больше распространена среди наркоманов среднего возраста, но с увеличением возраста количество случаев передозировки становится меньше.

Передозировка больше распространена в Риге и среди нелатышей, чаще она встречается среди тех, кто употребляет героин, чем среди тех, кто употребляет амфетамин.

Чаще всего в случае передозировки наркоманам помогали друзья (57,6% респондентов), медики (38,8%), а члены семьи оказывали помощь только в 6,5% случаев.

388 участников опроса или 71,1% присутствовали при передозировке.

В прошлом году на пяти территориях - в Риге, Юрмале, Огре, Лиепае и Бауске - прошел девятый этап опроса наркоманов, в котором приняли участие 546 человек, в том числе 525 повторно и 21 - впервые. Треть участников или 31,9% были женщинами, средний возраст респондентов составил 32,7 года, 4,9% участников опроса не достигли 25 лет.