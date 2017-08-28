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В Латгале на восстановление размытых дождями местных и региональных дорог может потребоваться около миллиона евро, рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель правления Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.

Он сказал, что сегодня утром в Латгале был по-прежнему закрыт участок региональной дороги Виляка-Карсава, а также шесть местных дорог. Восстановление дорог можно будет начать после того, как упадет уровень воды, который местами все еще высокий.

Как сообщил Ланге, до сих пор приведение в порядок латгальских дорог обошлось в 73 тыс. евро. Пока нельзя сказать, будет ли ЛВЦ просить денег у правительства или изыщет их в рамках имеющегося финансирования.

Как писал Mixnews, в пятницу из-за сильных ливней во многих местах Латгале затопило и размыло дороги, поэтому для движения были закрыты семь местных, одна региональная и одна государственная дорога.