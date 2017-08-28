На размытые дороги в Латгале потратят миллион евро (3)

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Общество | 28 августа 2017 года, 09:14

В Латгале на восстановление размытых дождями местных и региональных дорог может потребоваться около миллиона евро, рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" председатель правления Latvijas valsts ceļi Янис Ланге.

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Он сказал, что сегодня утром в Латгале был по-прежнему закрыт участок региональной дороги Виляка-Карсава, а также шесть местных дорог. Восстановление дорог можно будет начать после того, как упадет уровень воды, который местами все еще высокий.

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Как сообщил Ланге, до сих пор приведение в порядок латгальских дорог обошлось в 73 тыс. евро. Пока нельзя сказать, будет ли ЛВЦ просить денег у правительства или изыщет их в рамках имеющегося финансирования.

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Как писал Mixnews, в пятницу из-за сильных ливней во многих местах Латгале затопило и размыло дороги, поэтому для движения были закрыты семь местных, одна региональная и одна государственная дорога.

Комментарии 3
Патриот 10 часов назад
Миллион это только для начала, сумма в Лапландии как всегда вырастет в раз десять!!!!
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счет 11 часов назад
как говорят, миллион уходит на 1 километр дороги. размыт 1 километр?
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ёжик4 часа назад
потратят или своруют, уточните пожалуйста
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