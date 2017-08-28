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Предприятие Rīgas ūdens с начала апреля этого года уже прочистило почти 80 километров водопровода. В настоящее время работы проходят в окрестностях Дарзциема. В свою очередь, на Тейке, в Межциемсе и Пурвциемсе работы уже завершены.

Выполненные работы являются частью систематической программы по промыванию водопроводов, которые будут продолжаться до 2020 года по всей столице. После завершения программы улучшится качество воды.

В общей сложности Rīgas ūdens обслуживает городскую канализационную систему протяженностью 1400 километров. В этом году планируется прочистить 140 километров, а в 2018,2019,2020 – каждый год по 240 километров.